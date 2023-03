Dr Ferroviaria ci prova Ma il Rho è troppo forte

Troppo forte il Rho per la Dr Ferroviaria che cede sul proprio campo per 42-8. Partono bene i rugbysti spezzini che vanno in meta con Luca Gabrielli, bravo finalizzare una bellissima azione della linea dei trequarti. Gli ospiti assorbono in fretta il colpo ed iniziano ad imporre il proprio gioco costringendo la Dr Ferroviaria sulla difensiva per tutto il resto del primo tempo. Gli aquilotti si difendono con grande impegno, lottano su ogni pallone ma non possono impedire agli ospiti di andare meritatamente in meta in quattro occasioni. I padroni di casa non riescono a sfruttare le rare occasioni in attacco e raccolgono solo tre punti su calcio di punizione di Gabrielli. La prima frazione termina con gli ospiti in vantaggio 25-8. Il secondo tempo è decisamente più combattuto e per 28 minuti buoni gli aquilotti contrastano efficacemente il Rho. Gli ospiti prendono il largo negli ultimi dieci minuti segnando in tre occasioni e ottengono la loro settima vittoria consecutiva. Dr Ferroviaria: Baldini, Battezzati, Bellè, Cartoni, Conte, Costa, Del Vecchio, Fabbri, Gabrielli, Gasparroni, Gelati, Hall, Martignetti, Melani, Mosti, Paradiso, Sacchelli, Setta, Sturlese, Tabi, Traboco, Vergassola, Brancaleone. Altri risultati della giornata: Province dell’Ovest-Volpiano 34-19, Rivoli-Biella 38-0, San Mauro-Stade Valdotain 6-22. Classifica: Rho punti 35, Stade Valdotain 28, San Mauro 20, Dr. Ferroviaria 17, Rivoli 14, Volpiano 10, Biella e Province dell’Ovest 6. Domenica, prima giornata del girone di ritorno dove la Dr Ferroviaria incontrerà, ancora in casa, il Biella (Comunale Pieroni della Pieve alle 14.30). Nella gara di andata si imposero gli aquilotti per 17-12.

Marco Magi