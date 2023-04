Dr Ferroviaria cede al San Mauro

Tre errori condannano la Dr Ferroviaria alla sconfitta nel match con il San Mauro. Il direttore di gara nel corso delle partita ha infatti annullato due mete apparse regolarissime messe a segno da Del Vecchio e Vergassola e, a dieci minuti dal termine, con le squadre in parità 15-15, ha concesso agli ospiti un calcio di punizione per un ‘tenuto’ di dubbia interpretazione, la cui trasformazione ha determinato la vittoria dei piemontesi con lo scarto di tre punti (15-18). "Purtroppo quando una gara è molto equilibrata e giocata dalle contendenti ‘punto a punto’ come quella che si è disputata domenica tra spezzini e sanmauresi – spiega presidente del club aquilotto Giuseppe Sturlese – sono gli episodi a deciderne l’esito. Non voglio mettere in dubbio la buona fede dell’arbitro ma sinceramente penso che la sua direzione non sia stata molto brillante e che alcune sue decisioni ci hanno pesantemente danneggiato e condannato ad una immeritata sconfitta".

Dr Ferroviaria Spezia: Luca Gabrielli, Nicolas Germino, Francesco Hall, Valentino Wu, Christian Traboco, Marco Sturlese, Filippo Gelati, Paolo Vergassola, Mattia Axianas, Marco Mosti, Michael Costa, Federico Baldini, Germano Battezzati, Marco Satta, Salvatore Del Vecchio, Giovanni Bellè, Gabriele De Santis, Gianluca Sacchelli, Alessandro Fascio, Edoardo Brancaleone, Adil Tabi, Alessandro Melani.

Altri risultati: Rho-Stade Valdotain 33-10, Volpiano-Rivoli 16-17, Province Ovest-Biella (rinviata).

Classifica: Rho punti 50, Stade Valdotain 39, San Mauro 34, Rivoli 23, Dr Ferroviaria Spezia 22, Volpiano 11, *Biella 7, *Province Ovest 6. *una partita in meno.

Prossimo turno domani, domenica, al campo comunale Pieroni alle 14.30 lo Spezia affronta il Volpiano, prologo alle 13 con l’under 17 che affronta il Cuneo Pedona.

Marco Magi