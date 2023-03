Don Bosco ’tennistico’ Sei schiaffi al Levanto

DON BOSCO

6

LEVANTO

3

DON BOSCO SPEZIA: Greci, De Angelis (61’ Simoni), Massini, Pesare, Antonelli, Mazzantini, Morettini (70’ Berti), Campagni, Gavini, Santunione(52’Azzaro), Napoletano (82’ Laghezza). All. Bastianelli

LEVANTO: Rollandi, Contardi, Nicora (52’ Cappelletti), Zoppi, Defilippi, Daniello, Rezzano (74’ Tuvo), Ambrosini, Righetti, Barilari, Bagnasco. All Agata in panchina Bagnasco.

Arbitro: Vranicich di Genova (Spinetta di Spezia e Gardella di Chiavari)

Marcatori: 13’ Adami, al 25’ Santunione, al 38’ Morettini, 42’ Morettini, 47’ autorete De Angelis, 48’ Righetti, 59’ Napoletano, 59’ (rig.) Righetti, 80’ Azzaro.

LA SPEZIA - Risultato tennistico al Cimma di Pagliari. Rocambolesco ma veritiero nella sostanza il 6 -3 con cui il Don Bosco travolge un Levanto in formazione molto rimaneggiata. Si è assistito al valzer delle autoreti, calci di rigore ma anche a valide segnature, con un Morettini scatenato autore di assist e gol di buona fattura, una menzione anche per i suoi compagni Napoletano e Santunione. Il Levanto si è fatto travolgere nel primo tempo per poi svegliarsi troppo tardi ma l’assenza di pedine chiave si è avvertita parecchio. Al 13’ i Salesiani esultano. E’ Adami a schiodare di testa lo 0-0 iniziale su angolo di Morettini.

Al 25’ i padroni di casa raddoppiano con Santunione ben servito da Gavini. Al 38’ rispunta Morettini che segna dal dischetto su cross di Napoletano. Due minuti dopo è il solito Morettini a disegnare il poker sfruttando un assist di Santunione. A questo punto per i rivieraschi potrebbe essere il de profundis. Ma un’autorete di De Angelis spiana la strada per il momentaneo 4-2. E’ il bomber Righetti che sugli sviluppi di una calcio di punizione riesce a battere Greci. Ma a ristabilire le distanze ci pensa Napoletano che su azione di contropiede fissa il 5-2. A ridurre le distanze ancora Righetti su rigore fissando il 5-3. Di lì a poco è Azzaro su cross di Berti a fissare il definitivo 6-3.

Euro Sassarini