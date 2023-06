Don Bosco Spezia brilla nel torneo di Schruns

Gli Esordienti Under 13 del Don Bosco Spezia (anno 2010) tengono alta la bandiera tricolore al Torneo Internazionale di Schruns, in Austria, a cui hanno preso parte una ventina di compagini provenienti da Austria, Germania, Francia e Italia. Il Don Bosco ha chiuso la prestigiosa rassegna al secondo posto. I salesiani hanno debuttato nel loro raggruppamento con un pareggio 0-0 coi tedeschi del St. Stephan Griesheim, quindi hanno battuto 3-0 i francesi dell’ Ejps e 5-0 il Vorderrhon, per concludere il girone con una vittoria 2-0 sull’Altingen Entrigen. I salesiano hanno chiuso il raggruppamento al primo posto con 10 punti, seguiti da St. Stephan Griesheim 8, Altingen Entringen 7, Ejps 3, Voderrhon 0. Successivamente è arrivata vittoria del Don Bosco 1-0 in semifinale nel derby italiano coi milanesi del Centro Schuster, quindi in finale la sconfitta a testa alta per 3-1 coi forti tedeschi del Walldorf. Questi i giocatori scesi in campo in Austria agli ordini di mister Mario Bucchi, responsabile del settore giovanile rossonero coadiuvato dai dirigenti Massimiliano Pera e Davide Giampieri: Bonati, Rossetti, Ciampi, D’ Onofrio, De Simone, De Bernardi, Pera, Terzi, Bosio, Aquilani, Signanini, Giampieri, Castagna e Valenti.