Don Bosco, decide Simoni Tarros a rischio play out

Don Bosco

3

Tarros Sarzanese

2

DON BOSCO: Greci, De Angelis (57’ Treppiedi), Antonelli, Laghezza, Boggio, Giordano, Gavini, Pignotti (57’ Bergitto D.), Azzaro (66’ Pavia), Bravi (57’ Simoni), Morettini (77’ Pesare). A disp. Mazzantini, Campagni. All. Bastianelli.

TARROS SARZANESE: Stano, Larcombe (87’ Mazzi), Chiappini (55’ Neri), Cristiani, Lanterna, Casciari, Barattini, Bergitto E. (51’ Valesi), Tonazzini, Fabiani, Lucchi (77’ Mannelli). A disp. Cavazzoni, Caleo, Paganini, Alieny, Trufello. All. Fanan.

Arbitro: Sanguinetti (assistenti Spinetta e Esposito) della Spezia.

Marcatori: 37’ e 68’ Gavini, 50’ e 54’ (rig.) Barattini, 80’ Simoni.

PAGLIARI – Il Don Bosco si aggiudica 3-2 in rimonta al ‘Cimma’ il derby provinciale del girone B di promozione con la Tarros Sarzanese. Gara che era anche una sfida in famiglia dato che si affrontavano i fratelli Bergitto dato che Emanuele milita nei sarzanesi e Davide nei salesiani per quest’ultimo, giovane classe 2006, vi è stato anche l’esordio in prima squadra. Sblocca al 37’ Gavini su assist di Pignotti anch’esso giovane del 2006 all’esordio. Al 50’ e al 54’ Barattini con una doppietta ribalta il risultato portando in vantaggio gli ospiti segna prima sfruttando un cross di Tonazzini e poi trasformando un rigore. Al 68’ Gavini fa doppietta siglando il 2-2 di testa su cross del neoentrato Treppiedi. All’80’ il 3-2 dei padroni di casa è un eurogol del subentrato Simoni con un micidiale sinistro dalla distanza. Il team di Clodio Bastianelli consolida così il proprio sesto posto mentre la squadra di Mirco Fanan è sempre in zona play-out.