Domenica al Picco Nzola torna in panchina

Ieri mattina il presidente Philip Platek, Eduardo Macia e Stefano Melissano si sono recati a Follo ad assistere all’allenamento degli Aquilotti, per l’occasione diretto da mister Fabrizio Lorieri, coadiuvato da Claudio Terzi. I due tecnici ad interim, in panchina domenica prossima al ‘Picco’ per il match contro la Juve, potranno nuovamente disporre di Nzola, ormai ristabilito dall’infortunio patito a Bergamo in Coppa Italia, anche se sicuramente il bomber non partirà titolare. Kovalenko ha svolto un lavoro personalizzato, Moutinho e Sala hanno effettuato un lavoro di riatletizzazione, da verificare le condizioni di Holm non al meglio della condizione. Zurkowski tornerà a lavorare gradualmente a Follo dalla settimana prossima. Ottime notizie, infine, dal fronte giovanile con i portieri della Primavera e dell’Under 17 aquilotte Francesco Plaia e Diego Mascardi convocati nella Nazionale Under 17 per la duplice amichevole Francia-Italia in programma martedì e giovedì prossimi. Fabio Bernardini