"Dobbiamo salvarci, i play-off sono un sogno"

di Ilaria Gallione

Il quinto posto in classifica della Npsg Trading Logistic è indubbiamente il frutto del lavoro di tutto il gruppo, tecnico e dirigenziale, che sotto la guida di coach Luigi Parisi sta tirando fuori il meglio di sé. Il tecnico pugliese, ma emiliano di adozione, è arrivato in estate al timone della nave biancazzurra e dal quel momento si è dedicato con grande professionalità e impegno alla costruzione di un’identità di squadra.

Mister com’è stato l’approccio con la nuova realtà?

"Abbiamo sin da subito dovuto lavorare molto sul fatto che siamo un gruppo nuovo. Il primo obiettivo è stato quindi quello di cercare di creare un amalgama visto che la maggior parte dei miei giocatori proveniva da realtà diverse dove si gioca anche una pallavolo differente. Siamo quindi partiti con questo handicap e le prime giornate sono state particolarmente difficili. Poi siamo riusciti ad organizzarci meglio e sono sicuro che avremo ancora grossi margini di crescita".

In cosa nello specifico potrete crescere?

"Se continueremo ad allenarci bene potremo toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo, però, imparare a gestire meglio la gara, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per esempio con Alto Canavese abbiamo disputato 50 minuti di altissimo livello, poi abbiamo finito le energie. In questi casi i giocatori di esperienza possono essere utili nel limitare i danni, mentre gli atleti più giovani fanno fatica. Gli avversari hanno accelerato e noi non siamo stati capaci di tenere il loro ritmo. Dovremo cercare di mantenere sempre alta la concentrazione per evitare pericolosi blackout. Anche individualmente credo che i miei giocatori possano crescere molto. Il nostro palleggiatore Mandoloni è del 1998. In quel ruolo la fase migliore si attraversa a 30 anni e lui ha quindi ancora tempo per perfezionarsi. Lanzoni è tornato nel suo ruolo originario quello di opposto, dopo essersi sacrificato nella posizione di schiacciatore, e sta facendo un’ottima stagione. Tutti stanno dando quello che possono e i risultati lo dimostrano".

A livello personale come si trova nel club spezzino?

"Qui si lavora duramente per affrontare in maniera organizzata un campionato non facile come la serie B. In primis abbiamo un bel palazzetto e poi so di poter contare su uno staff preparato, sempre presente e pronto a risolvere ogni problema. Tanto per fare dei nomi il nostro general manager Beppe Tartaglia è attento ad ogni dettaglio, il nostro responsabile scouting Marco Senesi è di ben altra categoria e la nostra preparatrice professoressa Anica Borio è un’ottima professionista. Questo senza dimenticare la presidenza e tutto lo staff dirigenziale che non ci abbandonano mai".

Cosa l’ha convinta a tornare in Italia?

"Dopo l’esperienza come secondo allenatore in serie A1 greca alla guida di una formazione dell’isola di Syros, la Foinikas, con cui siamo arrivati terzi, avevo la necessità di riavvicinarmi alla mia famiglia. Ho quindi sposato subito il progetto biancazzurro che ho trovato molto stimolante".

Tornando al campionato, qual è il vostro vero obiettivo?

"Sicuramente la salvezza tranquilla. Quello è il primo obiettivo chiesto dalla società. Se riusciremo a guadagnare altre posizioni tanto meglio, ma raggiungere i play-off sarà molto difficile perché davanti a noi ci sono squadre più organizzate".

Chi secondo Lei si giocherà la promozione?

"Acqui indubbiamente ha giocatori di valore e anche in panchina ha nomi di rilievo che potrebbero giocare titolari ovunque. Per quanto riguarda il gioco espresso mi sono piaciute molto Alto Canavese e Ongina. Quest’ultima ha avuto a che fare con diversi infortuni e ha dovuto improvvisare dei cambi di ruolo che alla lunga hanno funzionato e che le hanno permesso di rimanere nei piani lati della classifica".

In fondo invece come vede la situazione?

"Se mi devo riferire alla classifica la più in difficoltà è sicuramente Albisola. Credo che in ballo ci sia comunque ancora tutto sia in alto che in basso e soprattutto ritengo che non ci sia in questo campionato, bello e di livello, alcuna squadra materasso".