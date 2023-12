Disponibili i mini abbonamenti. Si annuncia un ’Picco’ gremito

Si annuncia un ‘Picco’ gremito di tifosi aquilotti venerdì sera, in occasione del match Spezia-Bari, in programma allo stadio spezzino alle ore 20.30. Com’è noto il club bianco ha promosso mini abbonamenti per le partite contro il Bari e il Modena a prezzi popolari: solo 15 euro per le curve, 30 euro per la gradinata, con annesse ulteriori riduzioni per over 65, donne, under 25 (dieci euro per le curve, venticinque per i distinti) e under 16 (otto euro per le curve e quindici per i distinti). Per i possessori di Eagle Card sarà possibile acquistare il mini abbonamento online o nei vari punti di prevendita Vivaticket; diversamente, chi è sprovvisto di fidelity card potrà aderire all’iniziativa recandosi alla biglietteria ufficiale dello Spezia, posta sotto la gradinata dello stadio Picco, aperta oggi e domani dalle ore 16 alle 19.

Ovviamente è attiva anche la vendita libera dei biglietti limitatamente alla sola gara contro il Bari alle seguenti tariffe: curve 15 euro, 10 euro per over 65, donne, under 25, 8 euro per gli under 16; gradinata 30 euro, 25 euro per over 65, donne, under 25, 15 euro per gli under 16. C’è poi la possibilità dell’opzione distinti famiglia: intero 25 euro, 18 euro per over 65, donne, under 25, 10 euro per under 16.

Nessuna limitazione è stata posta alla vendita dei tickets per il settore ospiti non essendovi rischi di ordine pubblico dato che tra la tifoseria aquilotta e quella barese è in atto da tempo una solida amicizia.

