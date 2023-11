Dirigente del club ’avvicinato’ sotto casa. Intimidazioni da tre uomini incappucciati

Il clima intorno allo Spezia continua a essere a dir poco tesissimo. Lunedì sera un dirigente del club di via Melara è stato avvicinato, nei pressi della propria abitazione, da tre individui incappucciati che gli hanno intimato, con toni non certo amichevoli, di lasciare a stretto giro di posta lo Spezia. Un bruttissimo episodio che fa seguito a quello del danneggiamento dell’automobile del giocatore Daniele Verde. Il dirigente aquilotto, sebbene comprensibilmente molto amareggiato per quanto accaduto, ha deciso di non sporgere denuncia, ma la Digos è al lavoro per risalire agli autori delle intimidazioni. Un fatto senza dubbio riprovevole che va oltre il diritto di critica o di protesta contro la squadra e la società.