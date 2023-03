Dionisi punta dritto sulla vittoria "Ma questo Spezia ci farà soffrire"

"Siamo cresciuti passando da alti e bassi, abbiamo l’ambizione di migliorare ancora". Così il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi che, nel presentare il match odierno, ha tessuto lodi per le Aquile: "Il pericolo di sottovalutare l’avversario non c’è perché lo Spezia ha qualità individuali e collettive importanti ed è in fiducia. Si affronteranno due squadre che vengono da buoni momenti, per certi versi sfidare uno Spezia motivato dovrà essere per noi motivo di stimolo. La formazione di Semplici sa soffrire, difendere compatta e attaccare sul recupero palla, non è un caso che abbia ottenuto risultati importanti come quello al ‘Picco’ contro l’Inter. Abbiamo, comunque, tutto per ottenere un risultato positivo che vogliamo". Il Sassuolo, al decimo anno di Serie A, reduce da tre successivi consecutivi, ha l’obiettivo di migliorare i cinquanta punti totalizzati nel campionato precedente. L’ottimo momento vissuto dal Sassuolo è certificato dai sette risultati positivi ottenuti nelle ultime otto gare: cinque vittorie, alcune peraltro prestigiose contro il Milan, l’Atalanta e la Roma, condite da quelle con Lecce e Cremonese, due pareggi e una sola sconfitta contro il Napoli. In sintesi, dei 33 punti totalizzati dal Sassuolo, ben 17 sono arrivati negli ultimi due mesi. Nove le vittorie conquistate dagli uomini di mister Alessio Dionisi, sei i pareggi e undici le sconfitte.

Discreto il coefficiente realizzativo dei neroverdi con 34 reti all’attivo (sette delle quali da Laurienté), non trascendentale invece la tenuta difensiva con 40 gol subiti, due in meno dello Spezia. 17 i punti realizzati dagli emiliani al ‘Mapei’: cinque successi, altrettante sconfitte e due pareggi. Per il match odierno saranno assenti i difensori Tressoldi (squalificato) e Muldur (infortunato). Mister Dionisi riproporrà il sistema di gioco 4-2-3-1. Nell’undici iniziale è sicuro di un posto da titolare il portiere Consigli, a guidare un quartetto difensivo composto da Zortea sul versante destro (in ballottaggio con Toljan), Rogerio sul lato opposto, capitan Ferrari e l’indimenticato ex aquilotto Erlic centrali. Sulla linea mediana giostreranno Frattesi e Lopez (è in lizza per la maglia anche Obiang), mentre in attacco vi saranno Berardi, Henrique e Laurienté a sorreggere la punta centrale Pinamonti.

Fabio Bernardini