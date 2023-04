Derby ligure, le Aquile mancano l’affondo Ora il cammino verso la salvezza si fa duro

SAMPDORIA

1

SPEZIA

1

Primo tempo 1-0

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Gunter, Murillo (27’ st Djuricic), Amione (34’ st Oikonomou); Zanoli, Leris, Rincon, Winks (34’ st Ilkhan), Augello; Lammers (27’ st Jesé), Gabbiadini. A disposizione Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance. Allenatore Stankovic

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Wisniewski, Nikolaou (49’ st Caldara), Bastoni (34’ st Reca); Ekdal (49’ st Kovalenko), Esposito, Bourabia (34’ st Agudelo); Gyasi, Nzola, Maldini (30’ pt Verde). A disposizione Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot. Allenatore Semplici

Arbitro: Maresca di Napoli (assistenti Colarossi di Roma e Capaldo di Napoli; quarto ufficiale Paterna di Teramo. Var: Doveri di Roma. Avar: Longo di Paola)

Marcatori: 23’ pt Amione; 14’ st Verde Note: ammoniti Gunter, Bastoni. Angoli 9-9. Recuperi 2’ pt e 12’ st

LA SPEZIA Ora si fa dura. Lo Spezia non va oltre il pari a Marassi contro la Sampdoria nel derby della Liguria, e adesso è solo uno il punto di vantaggio sul Verona, terzultimo ma vincente anche ieri. Dovevano arrivare tre punti da Genova, contro i blucerchiati ormai condannati dalla classifica e dalla situazione societaria, invece è arrivato un pareggio amarissimo, in rimonta dopo un primo tempo sofferto, giocato con poche idee e tanta paura: non proprio le migliori compagne di viaggio per quest’ultimo decisivo spicchio di campionato. Una serata storta, quella genovese, cominciata male già nel riscaldamento pre partita, quando Dragowski si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il posto a Zoet. L’approccio alla gara di Gyasi e compagni è stato comunque buono, con lo Spezia vicinissimo al gol già dopo 15 secondi con Nzola – il bomber franco angolano tira addosso a Ravaglia – e poi 3’ con Ekdal. I blucerchiati spingono soprattutto da sinistra, e da quella fascia arriva al 13’ il cross che Leris devia non trovando però la porta. Tuttavia è proprio con un’incornata, da corner, che la Samp rompe gli equilibri al 23’: sull’angolo di Gabbiadini, Amione sovrasta Amian e piega le mani di un Zoet tutt’altro che irreprensibile. Lo Spezia accusa il colpo, la Samp potrebbe addirittura raddoppiare al 28’ quando Lammers supera Zoet ma Esposito salva tutto a pochi passi dalla linea. Nel finale lo Spezia – che alla mezzora aveva perso per infortunio anche Maldini – ci prova più volte ma senza fortuna con Gyasi, Bastoni e Bourabia. Il secondo tempo si è aperto con la contestazione della tifoseria blucerchiata, protagonista di un fitto lancio di fumogeni in campo che ha costretto l’arbitro a interrompere la gara. L’episodio di fatto ha spento la Sampdoria e ha acceso lo Spezia, con le Aquile che hanno premuto con maggiore convinzione fino a trovare il pari con Verde al 14’, bravo a incornare il cross dalla sinistra di Bastoni. Cinque minuti dopo le Aquile avrebbero potuto trovare persino il raddoppio, ma sulla giocata volante di Verde nessuno dei compagni è stato pronto a insaccare. Esposito direttamente su punizione, e poi Amian dopo uno scambio con Nzola sfiorano la giocata da tre punti, prima di un finale thrilling: per la Aquile prima sono stati brividi – con l’incornata di Gunter che finisce di poco a lato e, soprattutto, con Zoet che si riscatta negando il gol a Zanoli – poi in pieno recupero è arrivata anche l’occasione da tre punti, ma Nzola scivola al momento di calciare e la gamba di Zanoli salva la Samp sul tiro di Verde. Alla fine è un pari amaro, con le Aquile chiamate ora alla vittoria venerdì al Picco contro il Monza.

Matteo Marcello