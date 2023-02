Derby in anticipo Beverino-Riccò

Attesissimo anticipo della 21ª giornata del girone E di Prima categoria oggi pomeriggio alle ore 15. Al ‘Colombo’ di Beverino si affronteranno l’Intercomunale ed il Riccò Le Rondini in un sentito derby che è anche una delicatissima sfida con in palio il secondo posto. Infatti i beverinesi attualmente sono la seconda forza del girone e seguono a quattro punti la capolista Sporting Aurora, stesso distacco quello che separa i riccolesi dai ‘cugini’. Big-match pertanto di vitale importanza per la lotta al vertice della classifica del girone ma che conterà anche per il ‘campanile’ vista la rivalità che divide le due squadre della Val di Vara. L’arbitro designato è Gardella di Chiavari.

Sempre questo pomeriggio alle ore 15 si terrà anche un anticipo della 15ª giornata del girone F di Seconda categoria con la sfida del ‘Bertolotti’ di Bolano tra Bolanese B e Nave. Arbitrerà Lenzi della Spezia.

P.G.