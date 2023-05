Decise le semifinaliste

Decise le due semifinaliste. La più forte dovrà poi affrontare nella finale scudetto il Valeriano Favaro Alinò. Saranno Ritrovo Filetto e Cpo Agriturismo La Sarticola (campione in carica) a sfidarsi sabato, in virtù dei risultati del ritorno dei quarti di finale playoff del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra: pareggio casalingo della prima con il Pozzuolo, vittoria esterna (0-2 con doppietta di Lattanzi) della seconda sul campo del Riomaior. Per quanto riguarda l’andata dei playout, pareggiano 0-0 Tappezzeria Baldassini e Cgs Real Chiappa e impattano pure Gran Caffè Sarzana e Bagnone, ma per 2-2 (Leonini, Ricci; Costa, Trivelli).

Decise invece le altre due promosse nel Girone 2: il Riomaior Bar O’ Netto supera 2-1 il Delta Del Caprio grazie alle reti di Pieri e Resico, a cui risponde soltanto Staghezza; il Castelnuovo batte La Colomba in esterna, un 3-1 firmato Simoncini, Peigottu e Birriolo (per gli sconfitti, va a segno Salvatori).

Infine la Coppa Lunetia che manda in finale il Pugliola Bellavista, dopo il pari (0-0) sul campo dell’Autoservice Cassana, e il Tresana che prevale in trasferta sul Golfo dei Poeti (0-1), per merito di Bambini.

m. magi