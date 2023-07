Debutto in Coppa: Spezia contro Venezia a Cesena

Eduardo Macia lavora per completare il cerchio di un mercato che, tra entrate e uscite, dovrà marcare il segno più a bilancio. Ieri l’attaccante Mirko Antonucci era a Spezia per le visite mediche, con l’ufficializzazione del club prevista tra oggi e domani. Nell’ambito dell’operazione di trasferimento dell’attaccante dal Cittadella allo Spezia si è inserito anche l’imminente passaggio del centrocampista danese Emil Kornvig, 23 anni, ai veneti. Kornvig, reduce dall’esperienza di Cosenza, non rientra infatti nei programmi tecnici del club bianco. Macia sta poi cercando di accelerare con la Juve per la cessione di Emil Holm, sul quale è piombato anche il Brighton. Si attende dalla Fiorentina la formalizzazione della proposta di acquisto per Nzola. Approfondimenti in corso per il difensore Curto del Sud Tirol. Infine, il match di Coppa Italia Spezia-Venezia si disputerà a Cesena il 14 agosto alle 21.

Fabio Bernardini