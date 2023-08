D’aria campione nella 5 chilometri

Una stagione da incorniciare per l’asso pigliatutto del nuoto master in riva al Golfo: Antonio D’Aria è campione italiano nella 5 km nella categoria M50. Nelle acque del golfo di Baratti, dove è stata spostata la gara a causa delle cattive condizioni marine di Piombino,, il talento del Lerici Nuoto Maester ha chiuso in 1.03.29: un exploit che si aggiunge alla vittoria al Trittico Natatorio Santerenzino e al primo posto fra i master nella Coppa Byron (l’atleta spezzino si è piazzato quarto assoluto). "Quest’anno mi sono allenato bene e non ho avuto pause, così sono arrivati i risultati. L’esperienza agli Italiani è stata particolarmente bella: sono arrivato in solitaria, grazie al fatto che siamo stati separati in tre diverse batterie – noi m45 e m50 per primi, seguiti dai più giovani e dalle categorie superiori – , per coprire il rettangolo di gara tre volte. Sono state soddisfazioni, anche alla Byron, quando i piccoli che alleno e che hanno preso parte alla Next Gen (gara che ha debuttato quest’anno dedicata ai nuotatori under, ndr) mi hanno aspettato davanti all’imbuto tifando per me".

C.T.