Damiano Currenti è il nuovo allenatore del Vezzano in Prima

I play off per decidere la promozione alla categoria superiore ma anche la permanenza nel campionato di Prima categoria faranno slittare la finalissima di Coppa Liguria a verdetti acquisiti. Ci sarà tempo dunque per la gara finale, sfida unica, tra Colli Ortonovo e Pontelungo prima di alzare il trofeo della rassegna regionale. Intanto a stagione ormai completata iniziano i movimenti in attesa del prossimo campionato. Il Vezzano ha infatti affidato la squadra al tecnico sarzanese Damiano Currenti che chiuderà il torneo per poi decidere cosa succederà in futuro. Currenti, fermo dopo l’esperenza alla Castelnovese, ha sostituito Marco Tarasconi. Cambio nello staff dirigenziale della Santerenzina. Il direttore sportivo Simone Arena ha infatti rassegnato le dimissioni a salvezza acquisita. La società che domenica sarà attesa dal Colli Ortonovo in un confronto importante per i padroni di casa dovrà decidere il nuovo responsabile di mercato.