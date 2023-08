Dalla Fiorentina arriva Corradini Ritrova Albini dai tempi nel Perugia

Giovanni Corradini è un nuovo giocatore dello Spezia. Ieri l’atleta proveniente dalla Fiorentina, nato a Orvieto nel 2002, ha varcato la soglia del ‘Ferdeghini’ per definire l’accordo contrattuale che lo legherà al club bianco fino a giugno 2026. Dopo aver completato le visite mediche, raggiungerà Follo per aggregarsi al gruppo aquilotto. Un talento che arriva allo Spezia a titolo definitivo, senza alcun esborso di denaro: Eduardo Macia nella trattativa per la cessione di Nzola alla Fiorentina per 13 milioni, ha preteso a complemento anche la proprietà del cartellino di Corradini, che potrà essere riacquistato dalla Fiorentina nei prossimi due anni in prelazione ad una cifra prestabilita. Corradini, quando militava nel settore giovanile del Perugia, è passato dal ruolo di trequartista a quello di mediano o, all’occorrenza, mezzala. Un’intuizione che ne esaltò le sue qualità di corsa e inserimento, al punto da attirare le attenzioni della Fiorentina che lo acquisì in prestito aggregandolo all’Under 18 e poi alla Primavera di Aquilani con cui, da capitano, ha vinto la Coppa Italia. A seguire il ritorno alla Primavera del Perugia dove venne notato da mister Alvini, allora tecnico della prima squadra dei Grifoni, che lo convocò in prima squadra.

La Fiorentina tornò, però, alla carica con il Perugia acquisendo il cartellino del giocatore per poi arruolarlo nell’Under 19 gigliata. Nella scorsa stagione il club viola lo ha dirottato alla Pro Vercelli, in Serie C; ora la nuova avventura in maglia bianca in un ruolo di mediano che lo vedrà competere con Salvatore Esposito. Macia sta, poi, accelerando per la cessione di Holm. L’Atalanta è sempre più convinta della bontà dell’operazione. Per Zuppel si va verso la risoluzione del contratto, con approdo alla Virtus Francavilla. Infine, il match Catanzaro-Spezia si giocherà al ‘Ceravolo’ di Catanzaro.

Fabio Bernardini