Crollano le candidature forti. Spunta D’Angelo

Nel giro di poche ore sono crollate le candidature "forti" alla panchina dello Spezia. Tramonta Marco Baroni: troppo forte la concorrenza del Verona, che ha offerto ben 700.000 euro annui. Tramonta anche Pippo Inzaghi: si libererebbe volentieri dalla Reggina, ma a cifre ritenute troppo alte dalla società. Di Francesco è stata un’ipotesi che si è rapidamente eclissata. Dunque, chi viene? C’è stato un contatto con Fabio Liverani, tecnico legato ai fasti del Lecce, con una doppia promozione dalla C alla A nel biennio 2017-19 e un’immediata retrocessione nel 2020, ma la cui stella si è offuscata parecchio nelle ultime due stagioni, dopo le infelici esperienze di Parma e Cagliari, con l’esonero in favore di Ranieri che ha spinto il club sardo dal quattordicesimo posto alla promozione ai play-off. Il nome nuovo è Luca D’Angelo, reduce da un quinquennio, con qualche interruzione, alla guida del Pisa. A nostro avviso il pescarese rispecchia in pieno i canoni del "tecnico da Picco": battagliero, sanguigno, abituato a far rendere al meglio quello che ha a disposizione, abituato alla pressione di una piazza come quella pisana, molto simile alla nostra. Con lui i nerazzurri sono risaliti in B e l’anno scorso hanno sfiorato la A, battuti in finale play-off dal Monza del duo Berlusconi-Galliani in una doppia sfida emozionante. Anche quest’anno aveva comunque risollevato la squadra dopo l’inizio disastroso sotto la gestione di Maran, non approdando però ai play-off. Mirco Giorgi