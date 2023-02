La costanza e perseveranza del centauro spezzino Cristian Battini, Crys5 per gli amici, non demorde e continua con la sua grande passione ed umiltà a ottenere risultati eccellenti, grazie anche alle persone che contribuiscono e lo seguono con affetto da tutta Italia, sempre presenti nonostante distanze importanti. Anche nell’anno appena trascorso Battini ha concluso con un ottimo 2° posto nella over 40 e molto bene nella classifica generale al 4° posto contro giovanissimi di grande talento, finendo a poca distanza dai primi e perdendo molti punti in classifica nella Coppa Italia non avendo partecipato a due gare a Cremona e Misano. "Ringrazio sempre tecnicamente il mio team J.Angel – dice Cristian – che mi sostiene con grande stima mettendomi a disposizione sempre una moto veloce e competitiva Yamaha 600. Anche nel 2023 saremo insieme con entusiasmo e passione. Non penso sia importante il risultato finale del mio campionato, ma divertirmi sempre, riuscendo a farmi seguire e dare emozione a chi mi sostiene, appassionando persone che non avevano mai seguito il motociclismo e ora lo fanno con entusiasmo. Bellissimo oggi essere ancora qua per merito loro, grazie anche ai social che hanno avuto la loro importanza. Penso che il mondo si sia rovesciato, oggi è meglio avere buoni social e persone anche lontane che ci stimano, invece di avere grandi sponsor, che oggi ci sono e domani non si sa, per mille difficoltà. Ho scelto persone con grande cuore, anche poche ma che vogliono essere sempre con me. Ringrazio sempre anche Linea Camper, Ferosana, Pickamp, Prorace, Leolife".