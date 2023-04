"Creiamo occasioni ma gli errori ci penalizzano"

La più brutta prestazione della stagione, o meglio dell’era Semplici, inguaia e non poco la squadra e complica il cammino verso la salvezza. Parla per primo l’ex Palladino: "Ci divertiamo, la squadra è libera di giocare e divertirsi, le idee sono chiare e godiamoci questa terza vittoria consecutiva". Semplici non può essere contento, ma guarda avanti e parte dal confronto a fine partita tra squadra e tifosi.

"E’ stato un confronto costruttivo, i tifosi sono con noi e cercheremo di dare loro le soddisfazioni che meritano". Dalla contestazione all’incitamento: "Abbiamo un grande pubblico e stasera alla fine lo hanno dimostrato". La partita, ancora occasioni create e poi la resa. "Per oltre mezzora c’e stata solo una squadra in campo, abbiamo creato tre, quattro palle gol e al primo tiro siamo stati puniti. E non e la prima volta e quindi cercheremo di lavorare per migliorare" Teme che qualche giocatore senta troppo la pressione del Verona ora vicinissimo? Cosa occorre fare per migliorare?

"Spero di no, dobbiamo non pensare alla classifica, ci sono ancora tanti punti e quindi dobbiamo compattarci e cercare di sbagliare meno e pensare alla prossima".

Spezia che senza Nzola fa ancora più fatica, è la squadra che ha segnato di meno nel 2023.

"Le occasioni le creiamo, purtroppo gli errori ci penalizzano e anche oggi pur facendo la prestazione abbiamo perso".

Cambierà qualcosa?

"Cercheremo tutti insieme di migliorare tutti gli aspetti. Non siamo ancora morti e non ci arrendiamo di certo".

Marco Zanotti