Cpo La Sarticola in finale con la Locanda Alinò

La rivincita della Locanda Alinò contro la Pizzeria Il Bacetto Sarzanese nel calcio a 7, stesso discorso anche nel segmento a 11 del campionato curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Dopo la doppia sconfitta della scorsa stagione, la corazzata sponsorizzata dal locale dei fratelli Ciro e Beppe Di Cristo grida vendetta. E così, dopo aver perso 3-0 in casa del Cpo Agriturismo La Sarticola nella semifinale di andata, il Ritrovo Filetto non va oltre lo 0-0 sul proprio campo (il Bottero di Villafranca Lunigiana) e così cede il passo per la finalissima a 11 contro il Valeriano Favaro Alinò, vincitore della regular season (e per questo esentato dai playoff).

L’appuntamento è fissato per la prossima settimana, giovedì 1° giugno, con fischio d’inizio alle ore 19.45, sul sintetico del campo sportivo ’Bibolini’ di Falconara. Per l’occasione sarà concesso alle squadre di inserire in lista 22 giocatori. Per quanto riguarda lo svolgimento della finale che che assegnerà lo scudetto, il match si svilupperà in due tempi da 35 minuti, poi niente supplementari, ma direttamente la lotteria dei calci di rigore.

Le premiazioni di tutte le sezioni del calcio Uisp provinciale sono poi in programma venerdì 9 giugno, nella sala calibratura dell’ex opificio della Vaccari a Santo Stefano Magra, con inizio alle ore 20.

m. magi