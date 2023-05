Cpo La Sarticola cala il tris in semifinale

Primo round ai campioni in carica. Nell’andata dei playoff del campionato calcistico a 11 della Uisp Spezia e Valdimagra, il Cpo Agriturismo La Sarticola supera Il Ritrovo Filetto per 3-0 (Babboni, Conti, Lattanzi). Il team della Valdimagra mette così una seria ipoteca sulla finale scudetto dove se la dovrà vedere con il Valeriano Favaro Alinò, per una rivincita dell’anno scorso. Dopo i playout di ritorno, retrocedono nel Girone 2 Gran Caffè Sarzana e Tappezzeria Baldassini. Dopo il pari all’andata 2-2 con i sarzanesi, il Bagnone ottiene un nuovo pari (1-1, reti di Lazzini e Ricci) e si salvano, così come il Cgs Real Chiappa che, dopo lo 0-0, del primo turno, vince 3-1 (Clausi, Antonietti, Sambucetti; Formai). Ed è infine il Pugliola Bellavista ad aggiudicarsi la prima edizione della Coppa Lunetia: dopo il pari dei tempi regolamentari per 2-2 (Galano, Bronzina; Giromini M., Bambini), la vittoria arriva ai rigori

M.Magi