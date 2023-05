"Coraggio e tenacia premiano le Aquile"

Un plebiscito per lo Spezia in generale e mister Leonardo in particolare sulla stampa nazionale. Tutto d’un fiato Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio dove si legge che "gli ormai ex campioni d’Italia hanno perso meritando di perdere contro un avversario più solido, più reattivo e più cattivo. Semplici ha preso in pieno la partita. Pioli no. Lo Spezia ha fatto 90 minuti con coraggio e freddezza, senza pensare al baratro che si sarebbe aperto sotto i suoi piedi in caso di sconfitta". "Bravo Semplici" anche dalla Gazzetta dello Sport, sulla quale Luigi Garlando fa "tanti applausi allo Spezia che, dopo il sorpasso del Verona, avrebbe potuto sbracare, invece si è regalato l’impresa, altresì sostiene che "I liguri hanno una strada a unica: vincerle tutte e poi vedere i quale campionato saranno la prossima stagione". Su Tuttosport, Sandro Bocchio scrive di "Tre punti che permettono allo Spezia di rimettere fuori il capo", inoltre rileva che "l’ultimo successo, curiosamente, era stato il 2-1 all’Inter del 10 marzo".

Passando ai quotidiani politici, Carlos Passerini sul Corriere della Sera riferisce che "I due gol hanno mandato in estasi il Picco, che ora è tornato giustamente a credere alla salvezza". Sulla Stampa, un articolo unico per parlare di Milan e Inter insieme, ma in pratica senza che Stefano Scacchi tocchi le Aquile. Due articoli, uno più sul Milan a firma di Enrico Currò sulle pagine nazionali, uno più sugli Aquilotti a firma di Lorenzo Mangini su quelle "genovesi". Currò rileva che "Semplici col 3-5-2 ha intasato il centrocampo per l’intero primo tempo e poi, attorno alla metà del primo tempo, ha piazzato l’accelerata con gli scatti velenosi di Nzola", Mangini che "I bianchi dimostrano, invece, di avere subito la faccia giusta". Venendo alle pagelle, tanti spezzini da 7 e 7,5, ma forse è peculiare soprattutto cosa si dice di Esposito che sembra invocato in Nazionale. Currò sulla Repubblica pensa che "sarà contento il ct Mancini", Garlando sulla Gazzetta "quando il Mancio, che lo ha già portato a Coverciano, predica di fidarsi dei ragazzi, ascoltiamolo". Sul Giornale la sua punizione-gol, elogiata da tutti, viene definita "alla Platini" da Franco Ordine. Su Tuttosport, Bocchio sottolinea che hanno segnato due giocatori "arrivati al mercato invernale".

Andrea Catalani