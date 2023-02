Coppa Liguria Colli Ortonovo in semifinale

COLLI ORTONOVO

1

SPORTING AURORA

1

COLLI ORTONOVO: Fregosi, Ferulli, Vacchino, Dell’Amico, Rouiched, Palagi, Ciancianaini, Lorenzini, Pennucci, Benedetto, Santucciu. All. Figaia.

Sporting Aurora: Cambiano, Rolandelli, Ostaiza, Giacopello, Conti, Guazzoni, Baroni, Sanguineti, Muzio, Ghiggeri, Coldani. All. Figone.

Arbitro: Rodio di Genova.

Marcatori: 20’ Santucciu, 80’ Conti.

CASTELNUOVO - Un pareggio e passa la paura. Il Colli Ortonovo si guadagna la semifinale della Coppa Liguria superando nel doppio confronto lo Sporting Club Aurora, capolista del campionato di Prima categoria. Dopo aver vinto la gara di andata con il punteggio di 2 a 1 i rossoblù di casa diretti dal tecnico Giorgio Figaia hanno pareggiato 1 a 1 il match disputato in notturna all’impianto "Libero Marchini" di Castelnuovo Magra. Non è un buon momento quello attraversato dal Colli Ortonovo in campionato e infatti in una settimana la squadra ha perso due sfide e pareggiato il recupero infrasettimanale. Questo traguardo contribuisce sicuramente a restituire maggior fiducia al gruppo che è passato in vantaggio al 20’ con Santucciu controllando poi bene la partita. Nel finale il difensore ospite Conti in mischia ha infilato il pareggio tenendo in apprensione fino al triplice fischio. Adesso la rivincita già nel prossimo turno di campionato.