Contro il ‘Diavolo’ Picco verso il tutto esaurito

Lesione di primo grado al retto femorale. Questo il responso degli esami strumentali a cui è stato sottoposto aquilotto Simone Bastoni: il vice capitano AQUILOTTO sarà sicuramente assente nel match di sabato prossimo al ’Picco’ contro il Milan e nello scontro diretto per la salvezza a Lecce del 21 maggio. Si cercherà di recuperarlo, forzando i tempi, per l’ultima gara casalinga contro il Torino del 28 maggio o a Roma il 4 giugno. Sabato contro i rossoneri di Pioli non saranno poi disponibili gli infortunati Zovko, Sala, Moutinho, l’ex rossonero Maldini, Beck, Holm e lo squalificato Agudelo. Il giudice sportivo ha anche comminato una multa di duemila euro allo Spezia "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco due bottigliette semipiene". Abile e arruolato Zurkowski. Nelle fila del Milan mancheranno Thiaw, appiedato dal giudice sportivo e probabilmente Leao.

Intanto, si va verso il sold-out al ‘Picco’: esauriti i biglietti delle due curve, restanone pochi per la gradinata e la tribuna. Infine, una bella notizia dal vivaio aquilotto: i giovani portieri aquilotti Diego Mascardi e Francesco Plaia, sono stati convocati da mister Bernardo Corradi per la preparazione della fase finale dell’European Championship Under 17, in programma dal 9 al 15 maggio al Centro tecnico federale di Coverciano e successivamente a Budapest (Ungheria) dal 15 maggio. Occhi puntati al 14 maggio quando il tecnico azzurro diramerà la lista dei convocati per il campionato Europeo in programma Ungheria.

Fabio Bernardini