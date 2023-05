Condor Agostini dà la carica allo Spezia "Assalto al Milan, salvezza ancora possibile"

"Lo Spezia deve crederci, deve stare sul pezzo fino alla fine, forte del sostegno immancabile della splendida tifoseria aquilotta, trascinante come sempre. Spero e sono fiducioso nella salvezza delle Aquile, in riva al Golfo sono stato benissimo". Ad incoraggiare i bianchi a non mollare la presa (nonostante la grave posizione di classifica) è l’ex attaccante dello Spezia e del Milan Massimo Agostini, che vestì la maglia delle Aquile dal 1999 al 2001, con 39 presenze complessive e nove gol, conquistando la promozione in Serie C1. "Contro il Milan servirà uno Spezia aggressivo – dice il ’Condor’ – i rossoneri qualche energia l’avranno consumata nella semifinale di Champions League contro l’Inter".

Agostini, la sconfitta di Cremona ha compromesso la salvezza dello Spezia?

"Ci sono ancora quattro partite, le Aquile devono crederci, potranno ripetere l’impresa del Verona a Lecce. In aggiunta, sabato prossimo affronteranno un Milan reduce dalla semifinale di Champions che inevitabilmente porterà via energie ai rossoneri. Contro gli uomini di Pioli servirà uno Spezia aggressivo, i bianchi possono riuscire a strappare punti ai lombardi così come ha fatto la Cremonese. Spezia è una piazza formidabile, lo svantaggio in classifica è ancora recuperabile".

Sarà decisivo lo scontro diretto del prossimo 21 maggio al Via del Mare contro il Lecce?

"Così come il Verona ha vinto in Puglia, potrà farlo anche lo Spezia: ci dovrà credere. Anche perché nelle ultime undici partite i pugliesi hanno perso nove volte. In casa Spezia dovranno stare sul pezzo fino alla fine, i giocatori devono mettersi in testa che hanno le possibilità per mantenere la categoria. E l’ambiente dovrà essere trascinante. I tifosi devono stare vicini alla squadra, darle tranquillità, quella fantastica curva deve essere l’arma in più, i conti si fanno alla fine".

Certo è che lo Spezia, nel girone di ritorno, ha avuto un rendimento davvero deludente con una sola vittoria all’attivo e i nove punti di vantaggio dal Verona dilapidati.

"Non mi aspettavo un ruolino di marcia così negativo al termine di un girone di andata abbastanza buono. Dopo il giro di boa qualcosa non è andato per il verso giusto".

Un errore non aver ingaggiato una punta centrale esperta alternativa a Nzola? Ad agosto si è puntato su Strelec, a gennaio su Shomurodov, ma i risultati non sono stati esaltanti.

"In Serie A, quando hai un attaccante da doppia cifra come Nzola, ne devi prendere un altro che arrivi a dieci-undici gol potenziali; non si può puntare solo sul centravanti angolano. Strelec è un giovane, non si sapeva se fosse pronto per la massima serie ed i dubbi in tal senso restano visto anche il suo score realizzativo alla Reggina (3 gol in 13 partite disputate, ndr), mentre Shomurodov è più un attaccante esterno e non ha mai fatto tantissimi gol. È un peccato perché la squadra nel suo complesso è valida, ma appare chiaro che se non segna Nzola fa fatica a portare a casa i risultati".

La quota salvezza?

"Penso 34 o 35 i punti".