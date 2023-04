Conclusa anche la B, ora via ai play off

Con l’ultima giornata della Serie B, si chiude completamente la regular season del campionato di biliardo specialità boccette a squadre curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Con il Sarzana B già promosso come leader, questi gli accoppiamenti dei playoff, al termine dei quali, la vincente salirà anch’essa in Serie A: O’Scaineto-Riccò B, Valdellora B-Pitelli A e Campetto B-Follo (si giocano il 2 maggio), Jolly A-Sarzana B (il 3 maggio), con ritorno l’8 e il 9 maggio, poi le semifinali il 16 e il 18 maggio. Per quanto i playout (La Pianta C è già retrocessa, in quanto ritirata), Pianta B-Santo Stefano Magra B e Lizza C-Maxim C, andata il 2 maggio, ritorno l’8 maggio, le perdenti retrocedono in Serie C. Quindicesima e ultima di B: Maxim C-Lizza B 0-4, O’Scaineto-Sarzana B 3-1, Follo-Lizza C 4-0, Pitelli A-Santo Stefano Magra A 3-1, Santo Stefano Magra B-Pianta B 4-0, Riccò B-Jolly A 2-2, Valdellora B-Campetto B 1-3. Ha riposato il Bar Centrale B. Classifica: Sarzana B punti 74; Riccò B 71; Pitelli A 69; Follo 68; Campetto B 64; Valdellora B 62; O’Scaineto 59; Jolly A e Centrale B (-2) 58; Lizza B e Santo Stefano A 54; Santo Stefano B 42; Maxim C e Lizza C 39; Pianta B 27.

m. magi