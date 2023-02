Colli Ortonovo oggi in anticipo con lo Sporting

Grande attesa per l’anticipo della 20ª giornata del girone E di Prima categoria alle ore 14.30 all’Andersen di Sestri Levante tra la capolista Sporting Aurora ed il Colli Ortonovo, quarto. Arbitra Dell’Imperio di Novi Ligure. Due squadre di vertice che sono reduci da due sconfitte sorprendenti, gli auroriani sconfitti 3-1 dall’Antica Luni e gli ortonovesi battuti 1-0 dal Pegazzano. Proprio mercoledì 15 febbraio, a Castelnuovo Magra in notturna Colli ed Aurora si sono affrontate in Coppa Liguria di prima categoria nel match di ritorno dei quarti di finale chiusasi sull’1-1. Con qualificazione raggiunta dagli ‘orange’ di Giorgio Figaia in virtù del successo per 2-1 ottenuto in trasferta nella gara d’andata.

Anticipano anche due partite della 14ª giornata del girone F di seconda categoria nell’ordine Brugnato-Romito Magra (Colombo Beverino ore 15 arbitro Lena della Spezia) e Ceparana-Bolanese (Incerti Ceparana 15 arbitro Massa di Chiavari). Sfide molto interessanti la prima perchè vede di fronte i brugnatesi secondi contro i romitesi terzi e la seconda in quanto è un sentito derby del Comune di Bolano.

P.G.