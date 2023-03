Colli Ortonovo conquista la finale Che battaglia contro il San Cipriano

SAN CIPRIANO

4

COLLI ORTONOVO

2

(dopo i tempi supplementari)

SAN CIPRIANO: Carta, Struvaldi, Bruzzese, Spatari, Merlo, Montecucco, Bruna, Saulle (70’ Lipani), Vacca (90’ Rosasco), Vicini, Paolessi. All. Pandiscia

COLLI ORTONOVO: Fregosi, Ferulli, Lorenzini E., Benedetto, Rouiched, Palagi, Vacchino (60’ Lorenzini N.), Musetti L., Ninotti, Dell’Amico, Santucciu. All. Figaia

Arbitro: Bresciani di Chiavari

Marcatori: 21’ Spatari, 39’ Bruzzese (rigore), 98’ Lipani (rigore). Tempi supplementari: 1 pt Lorenzini N., 8’ pt Lipani, 12’ st Musetti L. (rigore)

GENOVA – Una faticaccia che alla fine ha premiato il Colli Ortonovo. I rossoblù pur perdendo 4 a 2 la gara di ritorno sul campo del San Cipiano sono riusciti comunque a superare il turno e accedere alla finalissima di Coppa Liguria riservata alle formazioni che militano nel campionato di Prima categoria. La formazione di mister Giorgio Figaia si è presentata all’appuntamento dell’ altra sera forte del 3 a 0 conquistato nel match di andata, ma la situazione si è ingarbugliata nel primo tempo chiuso sotto 2-0 ed poi è precipitata al 98’ con il rigore che ha fissato il 3 a 0 e dato il via ai supplementari. Nei supplementari al primo minuto Nicola Lorenzini ha rimesso in gioco il Colli Ortonovo ma Lipani ha fissato il 4 a 1.

Un calcio di rigore per fallo di mano in area trasformato da Luca Musetti ha messo il sigillo al definitivo 4 a 2 che lancia in finale il Colli Ortonovo. La data e la sede della finalissima non è ancora stata comunicata. Il Colli Ortonovo se la vedrà con il Pontelungo (Savona) che nella doppia sfida ha eliminato il Pra: dopo la netta vittoria all’andata per 3-0, nel match di ritorno la squadra allenata da Fabio Zanardini ha rischiato qualcosa nel finale (come accaduto al Colli Ortonovo) dopo essersi trovata sotto per 2-0, per effetto delle reti dei genovesi realizzate da Arena e Marchelli. Il gol di Nardi a pochi minuti dalla conclusione ha poi permesso ai savonesi di gestire il risultato con minor affanno e staccare poi il biglietto per la finalissima.