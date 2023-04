Colli Ortonovo al play off sfida lo Sporting Aurora

Si svolgeranno in anticipo quest’oggi due importanti sfide in prima categoria. Alle ore 15.30 all’Andersen di Sestri Levante si incontreranno lo Sporting Aurora ed il Colli Ortonovo nella finale dei play-off di prima categoria girone E che dovrà stabilire chi delle due contendenti potrà proseguire gli spareggi con le altre squadre dei gironi con in palio la promozione. In caso di parità al novantesimo si disputeranno i tempi supplementari e se il risultato non cambierà passerà il turno la miglior classificata nella regular season in questo caso gli auroriani classificatisi al secondo posto avendo perso proprio domenica scorsa la spareggio promozione in campo neutro a Levanto con l’Intercomunale Beverino. L’arbitro designato è Ermini di Genova.

Beverinesi che saranno in campo anch’essi oggi pomeriggio alle ore 16 al ‘Colombo’ di Beverino dove affronteranno il San Cipriano, vincitore del girone C, riposa il PSM Rapallo, vincitore del girone D, nella seconda giornata della fase finale con in palio il titolo ligure di prima categoria. Arbitrerà Albanese di Chiavari. Nella prima sfida si imposero in trasferta i ruentini sul campo dei sanciprianesi. Pertanto l’ultimo e decisivo scontro sarà quello di domenica prossima 30 aprile del ‘Macera’ tra Rapallo e Beverino chi vincerà questo triangolare successivamente giocherà la finale con in palio il titolo ligure con la vincente della semifinale tra le promosse del girone A e del girone B.

P.G.