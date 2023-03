’Coccodrilli’ corsari sui ’Pirati’ di Osimo

Pirates Osimo

7

Lerici Sport

8

PIRATES OSIMO WP: Catamo, Marcucci, Bersacchia L., Baleani, Passeggio, Mulloni, Forgione 2, Frati 3, Ricciotti, Bersacchia F., Vaccarini 1, Di Maggio, Pacioni.

LERICI SPORT: Di Donna, Giusti, Iaci, Telara 3, Pietra 2, Guenna, Virdis 1, Gatti 1, Gardella, Bonomo 1, Tamburini, Vangi, Sisti. Allenatore: Sellaroli.

Arbitro: Andreoli.

Parziali: 2-1, 1-3, 1-2 3-2.

ANCONA – Pronto riscatto per il Lerici Sport, che espugna la piscina "Passetto" di Ancona, battendo di misura (8-7) i padroni di casa Pirates Osimo Wp. I ’coccodrilli’ di coach Sellaroli, al termine di una gara piena di colpi di scena – superiorità altalenante, espulsioni, il gol decisivo sul filo di lana – portano a casa i tre punti e tengono il passo con le altre squadre di alta classifica. La Polisportiva Delta Roma doppia il Sea Sub Modena e mantiene la testa del girone 2 a quota 30 punti, Marina di Carrara regola l’Aragno e resta a quota 29 al pari del team di Sellaroli. Nuovo impegno sabato prossimo con un’altra formazione di bassa classifica, la Roma Vis Nova: vietato sbagliare, come accadde a sorpresa contro Porto San Giorgio. Gli altri risultati del girone 2 di serie B maschile: Pol. Delta-Sea Sub Modena 18-9, San Giorgio Wp-Rapallo Nuoto 8-10, Rn Roma Vis Nova-Libertas Rn Perugia 10-7, Cn Marina di Carrara-Aragno Rivarolesi 13-7.

Classifica: Polisportiva Delta Roma 30, Lerici Sport e Cn Marina di Carrara 29, Aragno Rivarolesi 26, Rapallo Nuoto 19, Osimo Pirates Wp 16, Lib. Rn Perugia 13, San Giorgio Wp 12, Rn Roma Vis Nova 9, Sea Sub Modena 6.

Chiara Tenca