Climi firma la vittoria dell’under 15 sul Genoa

Un doppio derby in chiaroscuro quello tra Spezia e Genoa al Ferdeghini per i campionati nazionali giovanili. Cade infatti l’Under 16 bianca allenata da Gianni Migliorini, che va sotto (0-2) per le reti di Di Lazzaro e Nuredini, poi accorcia con Marchini, ma prima della fine della frazione si ritrova sull’1-4 per i centri di Ndulue e Nuredini; nella ripresa il quinto gol rossoblù è di Pagliari, mentre accorciano, per il 3-5 definitivo, gli aquilotti Arrighi e Brio. Il tecnico spezzino ha mandato in campo Tortorella, Nicolai, Felici, Lorenzelli, Ebano (72’ Simonelli), Martinelli (72’ Romanelli), Viola (72’ Fantinati), Marchini (54’ Burattini), Brio, Franchetti Rosada (40’ Bordoni), Ferrari (63’ Arrighi); sono rimasti in panchina Di Nubila, Vicari e Benassi. Classifica: Parma punti 35; Genoa 33; Monza 28; Juventus 24; Spezia 22; Sampdoria e Torino 21; Cagliari 18; Como 11; Cremonese 6.

Vince, invece, l’Under 15, con il minimo scarto grazie alla rete nel primo tempo al 13’ di Francesco Climi. L’allenatore Marco Giunta ha schierato Marchetto, Rapallini, Insignito, Ricci, Fiocchi, Vignali, Cassano (59’ Pellegrini), Sartori G (69’ Magazzù), Climi (79’ Fondi), Ravecca (41’ Del Sante), Rosati; in panchina Ababei, Sartori E. e Bagnasco.

Classifica: Juventus punti 35; Como 33; Genoa 32; Spezia e Monza 26; Torino 21; Parma 19; Sampdoria 15; Cremonese 11; Cagliari 8.

m. magi