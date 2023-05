"Chiudiamo bene il campionato"

Ultime due giornate del Campionato di serie C Femminile, le aquilotte dopo la sconfitta a Venezia in Coppa Italia hanno commesso due passi falsi perdendo contro due squadre in lotta per la salvezza: a Meda 2 domeniche fa e questa contro la ProSesto. Dunque l’obiettivo quinto posto come risultato importante, si complica. E il rischio è arrivare addirittura settimi. Il che non ha certo reso felice il patron Conte, in settimana in una intervista esclusiva, spiegherà il progetto per il prossimo anno. Intanto sabato si gioca in anticipo a Cagliari contro il fanalino Su Planu e domenica 28 maggio si chiude contro il Freedom in bazzica per la promozione. Tutto da scrivere sul campionato per promozione e terza retrocessa: il Pavia è in vantaggio e merita senz’altro di salire, mentre domenica è in programma Pontedera- Lucchese, per evitare i play out. Conte chiede di finire al meglio un campionato che doveva, visti gli sforzi fatti, vedere la squadra protagonista, invece mercato sbagliato a Giugno, una Primavera finalista azzerata e scelte discutibili di gestione sportiva consegnano un risultato sotto le attese. Ma sarà il patron a spiegare il futuro.

M.Z.