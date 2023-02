Chieri più deciso Zephyr Mulattieri cede nettamente

FENERA CHIERI

3

ZEPHYR MULATTIERI

0

FENERA CHIERI: Sordella 1, Putetto 5, Del Noce 16, Agosti 9, Mangano 9, Simonetti 4, Marello 16, libero Cocchia. All. Specchia.

ZEPHYR VALDIMAGRA: Grassi 1, Orlandi 1, De Matteis 2, Bottaini F. 7, Magnani 18, Conti 1, Nannini 8, libero Ruggeri. All. Marselli.

Arbitri: Mandelli e Bonacorso.

Parziali set: 25-11, 25-19, 25-22

CHIERI – Sconfitta senza attenuanti per una rimaneggia Zephyr Mulattieri che al "PalaFenera" ha dovuto fare i conti con un determinato Chieri, bravo a chiudere l’incontro sul netto 3-0. I ragazzi di Marselli, privi dei martelli Facchini e Salsi, costretto alla panchina perché ancora in via di recupero, della riserva Vescovi e del libero di difesa Vignali, non sono riusciti a tenere testa ai padroni di casa, decisi sin dalle prime battute ad imprimere il proprio gioco alla caccia di punti fondamentali per la salvezza. Gli altri risultati della 17ª giornata della B maschile girone A: Alto Canavese-Albisola 3-0, Ciriè-Cus Genova 2-3, Colombo Ge-Ongina Pc 0-3, Novi-Volley Parella Torino 0-3.

Classifica: Alto Canavese 42, Ongina 41, Negrini Acqui 40, Ciriè 34, Npsg Trading Logistic 31, Volley Parella 30, Alba 27, Sant’Anna Tomcar 20, Cus Genova 19, Zephyr Mulattieri 19, Novi 15, Chieri 15, Colombo 15, Albisola 6.

Ilaria Gallione