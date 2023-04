Cestistica Spezzina, via ai play off Oggi al PalaMariotti col Selargius

Tempo di playoff per la Cestistica Spezzina, che entra nella parte cruciale della stagione con gara 1 dei quarti di finale: oggi alle 16 arriverà al PalaMariotti il Techfind San Salvatore Selargius, squadra settima classificata al termine della regular season. Nei precedenti stagionali sono state le spezzine ad aver la meglio due volte su due: prima 63-49 al PalaMariotti, poi 55-56 in Sardegna. Per gara 2 la serie si sposterà a Selargius giovedì 27 con palla a due programmata per le 16,30 nella struttura geodetica. A livello statistico, per il Techfind sono due le giocatrici in doppia cifra di media: Sofia Aispurua e Silvia Ceccarelli, entrambe con 11 punti netti; a seguire, subito dietro, Zala Srot con 9,7 e l’ex bianconera Marta Granzotto con 9,2. Srot è anche la miglior rimbalzista della squadra giallonera con 8,8 palloni catturati di media sotto canestro. La direzione di gara è stata affidata a Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (Pisa) e Matteo Luchi di Prato. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 15,55 circa.