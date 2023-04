Cestistica Spezzina sfiderà Battipaglia

La Cestistica Spezzina si gode il passaggio alla semifinale play off di serie A2 femminile di basket grazie alla doppia vittoria contro il San Salvatore Selargius. Il successo di giovedì in Sardegna 61-52 ha chiuso i conti e ora le ragazze di coach Marco Corsolini possono preparare bene la sfida contro la Givova Battipaglia, Gara 1 è in programma sabato prossimo 6 maggio al PalaMariotti, quindi il ritorno mercoledì 10 in Campania e l’eventuale bella domenica 14 alla Spezia. Nell’altra semifinale derby toscano tra Rosa Scotti Empoli e Palagiaccio Firenze.