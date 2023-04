Cestistica Spezzina sfida Empoli Al PalaMariotti arriva la capolista

Scontro al vertice per la Cestistica Spezzina che, da seconda in classifica, stasera alle ore 20,30 al PalaMariotti ospita la capolista Empoli. Nonostante i quattro punti di distacco, le bianconere sono virtualmente ancora in corsa per vincere la regular season, ma riuscirci sarebbe un’impresa eroica, perché vorrebbe dire innanzitutto superare l’Use Rosa Scotti e ribaltare il -19 dell’andata, poi rimarrebbero altre due gare da vincere tra il recupero col Cus Cagliari e la trasferta a Vigarano. Un successo senza ribaltare la differenza canestri comunque avvicinerebbe sempre di più le bianconere al matematico secondo posto, importante in vista dei playoff, considerando fattore campo e accoppiamenti nella fase ad eliminazione diretta. Nel frattempo Empoli ha perso Cvijanovic, una delle migliori giocatrici del roster toscano, partita per la fase di preparazione ad Eurobasket con la propria nazionale, mentre coach Cioni dovrà inserire nei meccanismi la neo-arrivata Adela Smutna. La direzione di gara è stata affidata a Giuseppe Vastarella di Milano e Claudio Marconetti di Rozzano (Mi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 20,25 circa.