Cestistica Spezzina seconda ai play off

VIGARANO

56

CESTIST. SPEZZINA

88

VIGARANO: Sammartino 5, Edokpaigbe 6, Piedel 9, Conte 1, De Rosa, Perini 18, Bocola 2, Olajide 9, Cecili 6, Calanca, Matteucci, Armillotta. All: Grilli.

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 3, Colognesi 14, Templari 14, Zolfanelli 12, Castellani 16, Pini 11, Delboni 4, N’Guessan 7, Guzzoni 5, Ratti 2. ALL: Corsolini.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona e Marzia Di Tommaso di Pescara.

Parziali: 21-29, 34-51, 48-74

VIGARANO – Vittoria agevole per la Cestistica, corsara sul campo di Vigarano col punteggio di 56-88. Agevole per meriti della squadra bianconera, abile ad incanalare da subito la partita nella propria direzione giocando con alta intensità e grande efficacia in attacco. Il +17 spezzino all’intervallo lungo non ha lasciato possibilità di replica al Vigarano. Per la Cestistica, tutte le giocatrici sono andate a segno, mentre sono cinque quelle in doppia cifra: Castellani con 16 punti, Colgonesi con la doppia-doppia da 14 punti-10 rimbalzi e il capitano Templari sempre con 14, poi Zolfanelli con 12 e Pini con 11. Si delinea il quadro dei playoff con le bianconere che entrano come seconda testa di serie e affronteranno il Basket San Salvatore Selargius, con gara-1 in programma nel prossimo weekend.