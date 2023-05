Cestistica Spezzina perde gara-1 contro Battipaglia

CESTISTICA SPEZZINA

61

AFORA BATTIPAGLIA

69

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 7, Templari 7, Zolfanelli 13, Castellani 17, Pini 5, Delboni 2, N’Guessan 4, Guzzoni 6, Nerini. N.e. Amadei. All. Corsolini

AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Seka 2, Crudo 8, Castelli, Potolicchio 18, Zanetti, Cutrupi 4, Alford 4, Chiovato, Milani 8, Ferrari Calabro 25. All. Maslarinos.

Arbitri: Melai e Mariotti di Cascina

Parziali: 18-21, 8-6, 16-21, 19-21

LA SPEZIA – L’attesa era tanta, l’esito decisamente diverso da quello sperato dai tifosi che ieri hanno seguito la semifinale di andata dei play-off di serie A2 di basket femminile fra Cestistica Spezzina e Battipaglia. Un match considerato difficile già alla vigilia che la squadra di casa ha inizialmente ben interpretato, salvo poi commettere errori decisivi nei momenti clou. A incidere sull’andamento della sfida è stata la percentuale troppo bassa nei tiri liberi delle spezzine, mentre le campane si sono dimostrate più attente e precise. Ferrari Calabro è risultata la top scorer dell’incontro con 25 punti; in casa spezzina le migliori realizzatrici sono risultate Castellani con 17 punti e Zolfanelli con 13. Primo quarto equilibrato vinto di tre punti da Battipaglia (21-18) non senza recriminazioni da parte del team di casa, che tenta di rifarsi sotto nel secondo quarto caratterizzato da tanti errori al tiro da una parte e dall’altra, come dimostra l’eloquente 8-6 con cui la Cestistica Spezia vince andando così all’intervallo lungo sotto di una lunghezza (26-27). Una prima svolta al match avviene al ritorno in campo quando le ospiti riescono a mettere in cascina un vantaggio di altri 5 punti nel terzo quarto (16-21), per poi amministrare e allungare ancora nel quarto. Persa la gara-1 in casa il cammino della Cestistica Spezzina è però ancora tutto da decidere: c’è infatti la possibilità di pareggiare i conti con Battipaglia nel match di ritorno in programma mercoledì in terra campana. Compito sicuramente difficile per la squadra di Corsolini, che però può ancora dire la sua e rimandare l’esito della qualificazione alla finale a gara-3.