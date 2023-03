Cestistica Spezzina ospita Roseto Una partita che non può sbagliare

Dopo il weekend che ha visto impegnata la Cestistica Spezzina nelle Final Eight di Coppa Italia, torna il campionato con il match casalingo domenicale con Roseto, che verrà ospitata al PalaMariotti alle ore 18. Una partita importante per le bianconere, che devono vincere per rimanere la terza forza del girone sud. La compagine abruzzese, invece, è in piena lotta salvezza ed è reduce dalla pesante sconfitta interna col Cus Cagliari. Nonostante questo, arriverà alla Spezia più fresca rispetto alla squadra di casa, e le energie messe in campo conteranno parecchio sull’esito della gara. Due sono le giocatrici rosetane in doppia cifra di media: l’irlandese Anna Kelly con 16,4 punti ed Erica Carolina Sanchez con 16,1, con quest’ultima aggiunta al roster da gennaio. Da tenere d’occhio anche Milica Micovic, che viaggia a 9,5 punti di media a partita. Arbitrano Matteo Colombo di Cantù (Como) e Fulvio Di Pilato di Paderno Dugnano (Mi). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti dalle ore 17,55 circa.