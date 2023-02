Cestistica Spezzina ospita Ancona Sfida da vincere per restare in alto

Dopo il turno di riposo per il rinvio della gara con Umbertide (si giocherà il mercoledì 22 marzo), la Cestistica Spezzina torna in campo con due settimane di lavoro alle spalle: oggi alle ore 18 arrivano le Girls Ancona al ’PalaMariotti’ nella gara valevole per la 19ª giornata del girone sud di serie A2. La compagine marchigiana si trova al decimo posto in classifica con 12 punti, ma attraversa un momento di fiducia grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro Stella Azzurra Roma e Cus Cagliari. Nella gara d’andata disputata al PalaScherma furono le spezzine ad avere la meglio, col risultato finale di 52-72. Nella squadra anconetana c’è stato inoltre un avvicendamento in panchina, col duo Piccionne-Montanari subentrato a fine dicembre. La miglior realizzatrice del Basket Girls è Margherita Mataloni con 14,5 punti di media a partita, seguita da Serena Bona con 10,9, che è anche la miglior rimbalzista con 7,5 palloni catturati sotto canestro. Queste le uniche due giocatrici in doppia cifra di media. A dirigere la gara sono stati designati Francesco Venturini di Lucca e Alessio Chiarugi di Pontedera.

Negli anticipi di ieri San Salvatore Selargius-Alma Patti 45-59, Cus Cagliari-Stella Azzurra Roma 55-44, Vigarano-Rosa Scotti Empoli 62-69, Thunder Matelica-Givova Battipaglia 78-82.

Oggi si giocano anche Palagiaccio Firenze-Panthers Roseto e Bottega del tartufo Umbertide-Azimuth Savona.