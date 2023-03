Cestistica Spezzina in Coppa Italia Avversario ostico il Sanga Milano

Weekend di Coppa Italia per la Cestistica Spezzina, impegnata questo pomeriggio, venerdì, alle ore 16,30 nel secondo quarto delle Final Eight con il Sanga Milano. La compagine meneghina è attualmente in testa al girone Nord di A2, con un record di 18-1, mentre le spezzine sono terze nel girone sud in coabitazione con Firenze e Battipaglia, con una classifica più corta ed equilibrata. Quello tra le bianconere e Il Ponte Casa d’Aste è uno scontro inedito nelle più recenti competizioni ufficiali, non ci sono precedenti. Chi avrà la meglio affronterà la vincente di Empoli-Costa Masnaga nella prima semifinale sabato alle ore 18. A livello statistico, la migliore in assoluto del Sanga Milano è la pivot olandese Richelle Van Der Keijl, che viaggia in doppia-doppia di media da 12,7 punti e 10,5 rimbalzi. A ruota c’è Susanna Toffali con 11,2 punti, poi Tayara Madonna con 9,5. Per quanto riguarda la Cestistica, invece, gli occhi saranno sicuramente puntati su Elisa Templari, miglior realizzatrice delle spezzine con 12,1 punti di media. La direzione di gara è stata affidata a Elia Scaramellini di Colli al Metauro (Pesaro Urbino) e Alessia Quaranta di Pomezia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro su LBF TV.