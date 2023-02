Cestistica Spezzina gioca oggi a Roma

Trasferta capitolina per la Cestistica Spezzina che oggi alle ore 18,30 all’Arena Altero Felici sarà ospite dell’E-Gap Stella Azzurra Roma nella A2 femminile di basket, prima di immergersi nella Coppa Italia in programma nel successivo weekend. La compagine bianconera è tornata a vincere con Ancona dopo la sconfitta interna con Patti e il turno di riposo per il rinvio della gara con Umbertide, mentre la Stella Azzurra è reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Cus Cagliari, diretta concorrente nella corsa salvezza. Nella gara d’andata disputatasi al PalaMariotti furono le ragazze allenate da coach Corsolini ad avere la meglio sulla squadra capitolina col punteggio di 94-51. La direzione di gara è stata affidata a Silvia Zanetti di Riccione e Anna Scolaro di Torino.