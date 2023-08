Cestistica più giovane

La Cestistica conferma con soddisfazione Martina Guerrieri e (foto sopra) Marta Ratti (foto sotto) nel proprio roster. Protagoniste nel settore giovanile bianconero e già con qualche partita disputata sui parquet di serie A2, Martina e Marta manterranno in squadra quel fattore di “spezzinità” che unisce società e territorio. Per entrambe tre presenze e due punti a testa nella stagione 2022-23, in campo assieme con Selargius e Roma, mentre Guerrieri ha giocato nel match contro Ancona e Ratti in quello contro Vigarano.