Cestistica La Spezia all'esordio: trasferta a Mantova, match impegnativo

Parte il campionato di A2 e per la Cestistica subito un match impegnativo contro la San Giorgio MantovAgricoltura. Il match è in programma stasera alle 20.30 al PalaSguaitzer di Mantova. La squadra lombarda è stata già affrontata in una delle amichevoli prestagionali. "Sarà tutto nuovo – afferma coach Marco Corsolini – sia il campionato che gli avversari, se si considera la nuova costituzione dei gironi. Mantova si è rinforzata rispetto all’anno scorso con aggiunte importanti ad un gruppo già rodato, è sicuramente tra le più attrezzate. Andiamo a Mantova per giocarcela, e se riusciremo ad esprimere il nostro miglior basket potremo sicuramente competere con tutti, anche se non sarà semplice perché tante squadre sono forti e la competitività è altissima". Arbitrano Filippo Giovagnini di Torino e Stefano Caneva di Collegno.