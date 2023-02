Cestistica ko al supplementare Non entra il canestro della vittoria

Stella Azzurra Roma

58

Cestistica Spezzina

56

dopo un tempo supplementare

STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi 13, Ndiaye, D‘Arcangeli Collovati 5, Brzonova 6, Nikolic 12, Barbakadze 9, Zangara, Pelka 2, Bucchieri 8, Garofalo 3. Allenatore Chimenti.

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 4, Colognesi 10, Templari 12, Zolfanelli, Castellani 8, Della Margherita 2, Pini, Delboni 7, N‘Guessan 11, Amadei 2. Allenatore Corsolini.

Arbitri: Silvia Zanetti di Riccione e Anna Scolaro di Torino.

Parziali: 10-16, 26-25, 45-40, 52-52.

ROMA – L’occasione di vincere capita a 3’’ dalla fine a Castellani, ma il suo tiro da tre punti non va a segno, dopo che solo tre secondi prima Zolfanelli aveva sbagliato i due tiri liberi per fallo su Templari (nella foto). La Cestistica Spezzina perde così dopo un tempo supplementare all’Arena Altero Felici contro una Stella Azzurra non trascendentale, ma che ci ha messo tutto quello che aveva, con le ottime Prosperi e Nikolic. Romane che alla fine del terzo quarto erano avanti di 5 punti, ma le spezzine avevano recuperato. L’extra time però si è rivelato fatale.

M.B.