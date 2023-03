Cestistica col brivido fa suo il big match

CESTISTICA Spezzina

68

Palagiaccio FIRENZE

65

(dopo un tempo supplementare)

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 3, Colognesi 14, Templari 17, Zolfanelli, Castellani 18, Della Margherita ne, Pini 7, Delboni 5, N’Guessan 4, Guzzoni, Guerrieri ne, Amadei ne. All. Corsolini.

IL PALAGIACCIO FIRENZE: Rossini M. 18, Cremona 2, Obouh Fegue 8, Rossini S. 11, Torricelli ne, Poggio, Polini, Reani 5, Capra 5, De Cassan 16. All. Corsini.

Arbitri: Spinello di Marnate e Purrone di Mantova

Parziali: 11-10, 29-33, 41-41, 53-53.

LA SPEZIA – La Cestistica Spezzina fa suo il match d’alta classifica contro Firenze, vincendo all’overtime una partita tiratissima. Decisivo lo scatto d’orgoglio nell’ultimo quarto quando la squadra di Corsolini si è trovata sotto di 8 lunghezze ma ha recuperatro portando la sfida al supplementare. Primi tre quarti all’insegna dell’equilibrio, la Cestistica va sull’11-4 al 6’, Firenze risponde con il + 6 al rientro dall’intervallo (29-35): Spezia ribalta ancora sul 45-43 all’inizio dell’ultimo tempino, Firenze va avanti a +8, poi la Cestistica si porta sul 53-53. Ultimi 150 secondi caratterizzati da errori su entrambi i fronti e si va al supplementare. Firenze parte bene con la tripla di Rossini (55-56), ma quando la gara sembra incanalata sulla sponda ospite sale in cattedra Castellani che trova la tripla, poi Nerini fa 22 dalla lunetta per il 67-62. Finita? No, Rossini riapre i giochi sul 67-65 e poi commette fallo su Templari. Reani sbaglia la tripla a fil di sirena e la Cestistica Spezzina porta a casa la vittoria.