Cestistica, che peccato Cede nel finale al Sanga

SANGA MILANO

70

CESTISTICA SPEZZINA

60

SANGA MILANO: Toffali 25, Novati, Guarneri 9, Beretta 2, Penz 10, Thiam e Finessi n.e., Van der Keijl 8, Bonomi 5, Madonna 11. All. Pinotti

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini, Colognesi 17, Templari 15, Castellani 4, Della Margherita e Guerrieri n.e., Pini, Delboni 11, N’Guessan 13, Amadei. All. Corsolini.

Arbitri: Elia Scaramelli e Alessia Quaranta di Pesaro

Parziali: 13-20, 21-19, 17-14, 19-7.

BATTIPAGLIA – Finisce ai quarti di finale l’avventura della Cestistica Spezzina nella ‘final eight’ di Coppa Italia di A2 organizzata a Battipaglia (Salerno). La squadra di Corsolini cede alla corazzata Sanga Milano, capolista indiscussa del girone nord di A2 con uno score di 18 vittorie e un solo ko. Le spezzine scendono in campo senza timori reverenziali, imponendo subito il loro gioco tanto da chiudere il primo quarto in vantaggio di sette punti, per poi contenere la veemente reazione delle meneghine che nel secondo quarto riescono a rosicchiare due punti. All’intervallo lungo il risultato vede la Cestistica ancora avanti (39-34), vantaggio che riesce a mantenere (53-51) fino alla fine del terzo quarto. Sul risultato finale è però decisivo il micidiale 19-7 imposto dal Sanga Milano nell’ultima frazione, che vale la vittoria e il passaggio in semifinale. Ma la Cestistica Spezzina esce dalla Coppa Italia a testa alta.