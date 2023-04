Cestistica cede al leader Empoli

CESTISTICA SPEZZINA

67

ROSA SCOTTI EMPOLI

71

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 1, Colognesi 16, Templari 13, Zolfanelli 7, Castellani 14, Pini 5, Delboni 5, N’Guessan 6, Guzzoni, Ratti ne, Amadei ne. All: Corsolini.

EMPOLI: Peresson 20, Dell’Olio 7, Ruffini, Patanè 4, Stoichkova 14, Merisio, Manetti 12, Antonini, Smutna 12, Bambini 2. All: Cioni.

Arbitri: Giuseppe Vastarella di Milano e Claudio Marconetti di Rozzano (Mi).

Parziali: 11-20, 23-35, 46-46

LA SPEZIA – La Cestistica non riesce nell’impresa di superare la capolista Empoli che conquista matematicamente il primo posto in regular season. Ma è stata una partita combattuta, con le bianconere sotto anche in doppia cifra nella prima metà di gara, abili a rientrare in parità nel terzo quarto e a giocarsela fino all’ultimo possesso nonostante le molte energie spese per rimontare. La compagine spezzina viene scavalcata da Battipaglia e diventa terza restando a 34 punti, con ancora però due gare da disputare, la prima nella cruciale trasferta di Cagliari nel recupero col Cus mercoledì 12 aprile. Tre le giocatrici della Cestistica in doppia cifra Silvia Colognesi guida il trio con 16 punti, poi Angelica Castellani con 14 e il capitano Elisa Templari con 13.

La partita comincia con Empoli che viaggia ad alto ritmo e le bianconere che non riescono ad adattarsi totalmente all’intensità delle toscane, ma poi le cose cambiano e il terzo parziale finisce in parità. L’ultimo quarto è puro spettacolo, un botta e risposta continuo. Nel finale di gara Empoli va due volte sul +4, ma Templari dall’angolo con un piede sulla riga dell’area, e Castellani da fuori, permettono alla Cestistica di toccare il -1 (67-68). Si ricorre così al fallo sistematico da parte spezzina: Peresson concretizza dalla lunetta nel primo giro, poi le bianconere hanno la chance del pareggio ma arriva l’errore al tiro, con ancora Peresson a segnare il primo libero a sua disposizione per sigillare il risultato finale sul 67-71 per Empoli.