Cestistica, assalto a Roma

Sulle ali dell’entusiasmo per le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di campionaro, nel terzo turno di A2 la Cestistica affronta la prima trasferta stagionale capitolina: oggi alle 18, al PalaRinaldi, le spezzine saranno ospiti del Basket Roma, che in classifica ha due punti e un bilancio di 1-1 nel computo vittorie-sconfitte, dimostrandosi formazione in ottima forma e in crescita. La direzione di gara è stata affidata a Giovanni Morra e Marcello Manco, entrambi di San Giorgio a Cremano (Napoli). "Giochiamo contro una squadra molto giovane – afferma il tecnico bianconero, Marco Corsolini – forse l’unica che ha l’età media più bassa della nostra, che però è stata campione nazionale under 19. Hanno avuto inoltre un buon approccio con la A2, vincendo autorevolmente la prima gara con Torino e giocandosela fino all’ultimo con Giussano. Noi invece non siamo soddisfatti della partita con Carugate, non tanto nel risultato perché una vittoria fa sempre comodo, bensì per come abbiamo giocato. Sappiamo che c’è ancora molto da lavorare, abbiamo avuto una settimana intensa in allenamento anche per questa ragione, cercheremo dunque di esprimere il rendimento della prima giornata con Mantova e delle amichevoli pre-stagionali, in cui abbiamo invece girato meglio". La Cestistica Spezzina come detto arriva a questa trasferta con in tasca sei punti, frutto delle vittorie nella prima giornata a Mantova e sette giorni fa in casa contro Carugate: un match quest’ultimo saldamente tenuto in mano dalle spezzine per 39 minuti, che però nel finale hanno rischiato di perdere. Andate in svantaggio, le spezzine trascinate da capiran Templari sono state poi brave a riportarsi avanti, favorite dall’errore dal dischetto del possibile pari delle lombarde a fil di sirena.